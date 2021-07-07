0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

СВАМ планирует признать особый правовой режим для украинской электроэнергии

СВАМ планирует признать особый правовой режим для украинской электроэнергии

Механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) намерен признать особый правовой режим для украинской электроэнергии.

Об этом написал в Facebook заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка со ссылкой на обнародованный проект регламента.

«Первая победа климатической дипломатии. СВАМ признает особый правовой режим Украины», — написал он.

Читайте также: Минэнерго предлагает изменить правила торговли электроэнергией на рынке

«Обнародованный проект регламента по СВАМ в параграфе 47 преамбулы отмечает особый правовой режим стран, являющихся сторонами соглашений об ассоциации, содержащих углубленное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Таких стран три — Украина, Молдова и Грузия», — добавил торгпред.

При этом Качка отметил, что исключение применяется только к электроэнергии.

«Металлургия, удобрения и цемент и далее подпадают под СВАМ», — отметил торгпред, добавив, что работу над адвокацией нужно продолжать.

«Да, в Украине есть промышленные и энергетические объекты, которые могут напугать всех своими выбросами. Но очевидно, что у нас все не так плохо. И украинское общество, политики и бизнес стремятся к климатически дружественной модернизации. И я уверен, что мы будем климатически нейтральными к 2050 году. Вместе с ЕС «, — подчеркнул он.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.