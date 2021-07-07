СВАМ планирует признать особый правовой режим для украинской электроэнергии

Механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) намерен признать особый правовой режим для украинской электроэнергии.
Об этом написал в Facebook заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка со ссылкой на обнародованный проект регламента.
«Первая победа климатической дипломатии. СВАМ признает особый правовой режим Украины», — написал он.
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«Обнародованный проект регламента по СВАМ в параграфе 47 преамбулы отмечает особый правовой режим стран, являющихся сторонами соглашений об ассоциации, содержащих углубленное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Таких стран три — Украина, Молдова и Грузия», — добавил торгпред.
При этом Качка отметил, что исключение применяется только к электроэнергии.
«Металлургия, удобрения и цемент и далее подпадают под СВАМ», — отметил торгпред, добавив, что работу над адвокацией нужно продолжать.
«Да, в Украине есть промышленные и энергетические объекты, которые могут напугать всех своими выбросами. Но очевидно, что у нас все не так плохо. И украинское общество, политики и бизнес стремятся к климатически дружественной модернизации. И я уверен, что мы будем климатически нейтральными к 2050 году. Вместе с ЕС «, — подчеркнул он.
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