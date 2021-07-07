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Минэнерго предлагает изменить правила торговли электроэнергией на рынке

Минэнерго предлагает изменить правила торговли электроэнергией на рынке

Министерство энергетики предлагает ввести обязательство для частных производителей электроэнергии продавать свой ресурс через специальные биржи, как это делают госкомпании.

Это поможет выйти из кризисной ситуации и предотвратить резкие скачки цен на рынке э/э, которые произошли в начале июля.

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Так считает первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает пресс-центр ведомства.

Также он предлагает ввести следующие изменения на рынке э/э.

  • Определить четкие правила для создания бирж, чтобы они обеспечивали надежность и беспристрастность (сейчас действует только одна биржа э/э).
  • Ввести новый индикатив цены э/э на рынке двусторонних договоров.
  • Отменить требования для государственной генерации продавать 10% от общего отпуска на рынке «на сутки вперед».

По его словам, рынок требует «фундаментальных изменений». Для этого необходимо принять ряд законодательных инициатив, после чего участникам понадобится около месяца для адаптации.

Напомним, что Минэнерго инициировало создание «черного списка» для покупателей э/э, которые нарушают требования договоров. Внесение объекта в такой список может запросить продавец электроэнергии. Позже инициатива была одобрена.

По материалам УБР
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