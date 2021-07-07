Минэнерго временно ввело «черный список» на рынке электроэнергии

На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать «черный список» нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и побудит участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии», — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ согласно предложениям биржи и замечаниям со стороны Нацкомиссии по энергетике и участников рынка.

Так, продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в «черный список» покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической бирже.

Заявление можно подавать только в случае:

нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;

отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);

расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

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В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и прилагаемым к нему документам, подтверждающим факт урегулирования обстоятельств.

До 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка должно наработать изменения для системного решения, которое будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.