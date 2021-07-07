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Минэнерго временно ввело «черный список» на рынке электроэнергии

Минэнерго временно ввело «черный список» на рынке электроэнергии

На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии 13 июля приняли решение создать «черный список» нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и побудит участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии», — отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ согласно предложениям биржи и замечаниям со стороны Нацкомиссии по энергетике и участников рынка.

Так, продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в «черный список» покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической бирже.

Заявление можно подавать только в случае:

  • нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;
  • отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);
  • расторжения договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

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В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и прилагаемым к нему документам, подтверждающим факт урегулирования обстоятельств.

До 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка должно наработать изменения для системного решения, которое будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

По материалам Економічна Правда
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