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В Минэнерго рассказали, сколько газа нужно накопить к отопительному сезону

В Минэнерго рассказали, сколько газа нужно накопить к отопительному сезону

К началу отопительного сезона Украина должна накопить не менее 17 млрд кубометров газа.

Об этом шла речь во время совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону в Министерстве энергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Под председательством министра энергетики Германа Галущенко состоялось совещание по вопросам накопления газа для стабильного прохождения отопительного сезона. В совещании приняли участие председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.

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Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), а также меры для обеспечения непрерывного снабжения природного газа бытовым потребителям.

Отмечается, что планом мероприятий по подготовке к ОЗП определено, что до 15 октября 2021 года должно быть накоплено не менее 17 млрд кубометров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения.

С согласия участников совещания Минэнерго и в дальнейшем будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22.

По материалам Укринформ
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