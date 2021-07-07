Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», — отмечается в сообщении.



Фото Минобороны

Напомним, в начале июля скорое получение Украиной беспилотников Bayraktar анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции.

Что может Bayraktar TB2. Это ударный беспилотник оперативно-тактического уровня с размахом крыльев в 12 м, способностью находиться в воздухе в течение 24 часов и радиусом действия 150 км.

Его максимальная взлетная масса — 560 кг.

Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.