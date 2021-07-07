В Минздраве рассказали, как будут поднимать зарплату медикам

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут поднимать зарплату медикам. Он рассказал, что в указе Президента говорится, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысячи гривен.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Также в указе Президента говорится, что минимальная зарплата врача должна составлять 20 тысяч гривен.

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По словам Ляшко, поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, Минздрав работает над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры, и главный врач или директор будет обязан осуществить такую оплату.

«А для этого нам нужно наполнить программу медицинских гарантий. Другое, что мы также рассматриваем — это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В нем мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе Президента», — сообщил он.

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