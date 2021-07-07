Выиграй с «Альфой» поездку на Кипр на концерт MONATIK!

Альфа-Банк Украина разыгрывает поездку на солнечный Кипр на концерт любимца миллионов, артиста, покорившего НСК «Олимпийский», MONATIK. В поездку для двоих включено всё, чтобы сделать её по-настоящему крутой:
В розыгрыше принимают участие все клиенты Альфа-Банка Украина, которые в период проведения акции оплатили картой Mastercard от «Альфы» хотя бы одну покупку от 50 грн. Больше покупок – больше шансов на выигрыш!
Если у вас еще нет карты Mastercard от «Альфы», получить ее можно быстро в Sense:
И все! Карту можно активировать и добавить в Apple Pay/Google Pay, сразу рассчитываться ею за покупки или заказать доставку карты Новой почтой/курьером. Напомним, что для участия в розыгрыше поездки нужно оплачивать картой Mastercard покупки от 50 грн и… не ограничивать себя в количестве покупок.
Акция действует с 15.07.21 по 31.08.21.
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