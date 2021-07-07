Выиграй с «Альфой» поездку на Кипр на концерт MONATIK!

Альфа-Банк Украина разыгрывает поездку на солнечный Кипр на концерт любимца миллионов, артиста, покорившего НСК «Олимпийский», MONATIK. В поездку для двоих включено всё, чтобы сделать её по-настоящему крутой:

прямой перелёт на Кипр и обратно;

проживание в отеле 4-5*;

два билета на зажигательный концерт MONATIK ;

а ещё – бесценная возможность попасть на бекстейдж и лично пообщаться с артистом!

В розыгрыше принимают участие все клиенты Альфа-Банка Украина, которые в период проведения акции оплатили картой Mastercard от «Альфы» хотя бы одну покупку от 50 грн. Больше покупок – больше шансов на выигрыш!

Если у вас еще нет карты Mastercard от «Альфы», получить ее можно быстро в Sense:

установи или открой на своем смартфоне цифровой банк Sense SuperApp;

выбери любую карту Mastercard, дебетовую или кредитную;

если это будет первая карта «Альфы», то пройди идентификацию через видеочат или приложение Дія за 5 минут.

И все! Карту можно активировать и добавить в Apple Pay/Google Pay, сразу рассчитываться ею за покупки или заказать доставку карты Новой почтой/курьером. Напомним, что для участия в розыгрыше поездки нужно оплачивать картой Mastercard покупки от 50 грн и… не ограничивать себя в количестве покупок.

Акция действует с 15.07.21 по 31.08.21.