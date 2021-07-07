Польша выиграла в суде ЕС по делу о газопроводе OPAL и «Газпроме»

Судьи Суда Европейского союза отклонили жалобу Германии и оставили в силе решение суда первой инстанции в Люксембурге от 2019 года в отношении газопровода OPAL в пользу Польши — в отношении соответствия правилам ЕС в сфере энергетики.

Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Суд, в частности, согласился с Варшавой и отменил решение Еврокомиссии, которое позволяет российскому «Газпрому» в большей степени использовать мощности газопровода.

«Законность любого действия институтов ЕС, которые подпадают под сферу его энергетической политики, должна оцениваться в свете принципа энергетической солидарности», — постановил Суд Е С .

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Как уточнил в своем Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, это решение — «большая победа для Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии».

«Европейский суд постановил, что трубопровод OPAL должен соответствовать правилам ЕС в сфере энергетики и что никаких исключений не может быть предоставлено для «Северного потока», — отметил он.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2019 года Суд Е С отменил решение Еврокомиссии 2016 года, которым разрешалось более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским «Газпромом».