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Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)

Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)

Хотя квадратные метры в Киеве стремительно дорожают каждый месяц, в пригороде этот показатель движется медленнее. В частности, в июне «квадрат» вырос в цене на 100 грн до 18 000 грн/кв. м.

Об этом свидетельствует аналитика рынка портала ЛУН.

В зависимости от расстояния до столицы, цены метров варьируются от 17 100 грн (от 10 до 20 км) до 19 500 грн (до 5 км от Киева). Средняя стоимость квартир с удаленностью от 5 до 10 км составляла в июне 18 700 грн/кв. м.

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Ценники «квадрата» в новостройках под Киевом:

  • Петропавловская Борщаговка: 19 500 грн или $ 720;
  • Вишневое: 20 000 грн или $ 730;
  • Софиевская Борщаговка: 19 000 грн или $ 690;
  • Ирпень: 18 800 грн или $ 680;
  • Буча: 18 700 грн или $ 680;
  • Гатное: 17 300 грн или $ 630;
  • Бровары: 17 100 грн или $ 630;
  • Борисполь: 16 800 грн или $ 620.

Напомним, в июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика. Средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн, в то время как минимальный ценник был на уровне 21 500 грн/кв. м.

В то же время, цены на аренду квартир в Киеве достигли своего максимума за последний год. В среднем с июля 2020-го они выросли на 21%.

По материалам Finance.UA
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