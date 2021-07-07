Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)

Хотя квадратные метры в Киеве стремительно дорожают каждый месяц, в пригороде этот показатель движется медленнее. В частности, в июне «квадрат» вырос в цене на 100 грн до 18 000 грн/кв. м.
Об этом свидетельствует аналитика рынка портала ЛУН.
В зависимости от расстояния до столицы, цены метров варьируются от 17 100 грн (от 10 до 20 км) до 19 500 грн (до 5 км от Киева). Средняя стоимость квартир с удаленностью от 5 до 10 км составляла в июне 18 700 грн/кв. м.
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Ценники «квадрата» в новостройках под Киевом:
Напомним, в июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика. Средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн, в то время как минимальный ценник был на уровне 21 500 грн/кв. м.
В то же время, цены на аренду квартир в Киеве достигли своего максимума за последний год. В среднем с июля 2020-го они выросли на 21%.
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