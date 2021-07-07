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В Бельгии будут штрафовать пассажиров без COVID-документов минимум на €250

В Бельгии будут штрафовать пассажиров без COVID-документов минимум на €250

В Бельгии вводят более жесткие правила контроля за перемещением лиц, в частности, по наличию у них цифрового COVID-сертификата или других документов, удостоверяющих состояние здоровья такого человека — результатов тестов, справок о выздоровлении после коронавируса, передает ZN со ссылкой на VRT.

«Любое лицо, прибывающее в Бельгию без правильно оформленных COVID-документов, заплатит штраф в € 250. В случае мошенничества предусмотрено взыскание в € 750. Транспортные компании также могут нести большие штрафы в случае выявленных нарушений», — указывает VRT.

Во время оформления поездки пассажиры должны предоставить перевозчикам цифровой COVID-сертификат и заполнить «форму пассажирской локации». С оживлением пассажирского движения в летний период перевозчики и правоохранители столкнулись с частыми попытками мошенничества с такими документами.

Некоторые из компаний-перевозчиков снисходительно относятся к такого рода нарушениям.

В ответ органы прокуратуры Бельгии решили ужесточить правила. Всех нарушителей, не имеющих надлежащих COVID-документов, а также перевозчиков, которые допускают такие нарушения, будут штрафовать на месте.

Как отмечается, пассажиры, направляющиеся в Бельгию самолетом, не должны допускаться на борт без надлежащим образом оформленной «формы пассажирской локации».

Если этого не случится, такие пассажиры будут доставлены в полицейский участок, где им предложат урегулировать дело, уплатив € 250.

Если человек откажется, дело передадут в суд, который может рассмотреть возможность иного наказания, вплоть до тюремного заключения.

Транспортным компаниям, допускающим перевозки пассажиров без надлежащих COVID-документов, грозит судебный процесс, который может завершиться тюремным заключением для виновных или взысканием € 48 тыс. для компании.

По материалам Зеркало Недели
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