В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии

Компания DB Schenker, подразделение немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, специализирующееся на логистике, внедрила интеллектуальные очки Picavi в операции по комплектованию заказов на складах в Германии.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.

В рамках тестирования очки объединили с интеллектуальной сканирующей перчаткой ProGlove.

Picavi использует очки от Google для проецирования необходимой информации в поле зрения пользователя. Это означает, что работникам склада теперь не придется занимать руки для того, чтобы пользоваться сканером или держать документацию.

ProGlove – это интеллектуальная сканирующая перчатка. Для того чтобы ее активировать, достаточно сжать руку в кулак. Эта технология позволяет сотрудникам использовать обе руки для сборки заказов, в несколько раз увеличивая производительность.

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В DB Schenker считают, что интеллектуальные технологии позволят в несколько раз увеличить производительность труда складских работников и снизить количество ошибок.

Тестирование очков Picavi в Бремене показало хорошие результаты. Вместе оба эти прибора, очки и перчатка ProGlove проходили тесты в Родгау, недалеко от Франкфурта, и там результат был еще более ощутимый.

Как это работает. Технология работы смарт-комплекта следующая: после того как товар выбран, его код записывается в базу данных перчатки, а следующий заказ отображается на линзе очков. Для управления очками пользователю необходимо лишь немного изменить направление взгляда, не меняя при этом положения тела или головы. Питается система от батарейного блока, который находится на поясе сотрудника и весит всего 200 г.

Технология уже прошла все тесты и отлично зарекомендовала себя. В ближайшие годы ее внедрение начнется во всех международных отделениях компании, отметили в DB Schenker.