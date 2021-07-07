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Кабмин сократил лесхозам процент отчислений в госбюджет

Кабмин сократил лесхозам процент отчислений в госбюджет

Кабинет министров Украины принял постановление о Порядке отчисления лесохозяйственными предприятиями в государственный бюджет части чистой прибыли.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и экологии, теперь государственные лесхозы будут отчислять в бюджет 50% чистой прибыли. До этого отчисления части чистой прибыли составляло 80%, на развитие предприятия оставалось только 20%.

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Таким образом, лесные хозяйства будут оставлять себе 50%, 30% из которых в обязательном порядке будут направлены на приобретение основных средств, необходимых для проведения мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов.

В Минэкологии отмечают, что это позволит закупать больше противопожарной техники с оборудованием и систем наблюдения для предотвращения возникновения лесных пожаров.

Кроме того, предприятия смогут увеличить объемы выращивания посадочного материала для высадки 1 млрд деревьев в рамках программы Президента Украины «Зеленая страна».

По прогнозам, чистый доход от реализации продукции увеличится до 20 млрд грн, а чистая прибыль — до 500 млн гривен.

В среднем по отрасли налоги составляют 42% от чистого дохода от реализации продукции. При улучшении финансовых показателей возможен просмотр части чистой прибыли до 30%.

По материалам Дело
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