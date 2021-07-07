Кабмин сократил лесхозам процент отчислений в госбюджет

Кабинет министров Украины принял постановление о Порядке отчисления лесохозяйственными предприятиями в государственный бюджет части чистой прибыли.
Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и экологии, теперь государственные лесхозы будут отчислять в бюджет 50% чистой прибыли. До этого отчисления части чистой прибыли составляло 80%, на развитие предприятия оставалось только 20%.
Читайте также: Кабмин изменил правила работы ФЛП
Таким образом, лесные хозяйства будут оставлять себе 50%, 30% из которых в обязательном порядке будут направлены на приобретение основных средств, необходимых для проведения мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов.
В Минэкологии отмечают, что это позволит закупать больше противопожарной техники с оборудованием и систем наблюдения для предотвращения возникновения лесных пожаров.
Кроме того, предприятия смогут увеличить объемы выращивания посадочного материала для высадки 1 млрд деревьев в рамках программы Президента Украины «Зеленая страна».
По прогнозам, чистый доход от реализации продукции увеличится до 20 млрд грн, а чистая прибыль — до 500 млн гривен.
В среднем по отрасли налоги составляют 42% от чистого дохода от реализации продукции. При улучшении финансовых показателей возможен просмотр части чистой прибыли до 30%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВДВчера, 09:47 - 3286 7
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1225 6
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 3224 5
Борьба с «серыми» зарплатами: к работодателям могут прийти без предупрежденияВчера, 12:03 - 2078 4
С начала лета Украина заработала $25 млн на туристах из стран Персидского заливаВчера, 11:42 - 407 2
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 3224 5
Борьба с «серыми» зарплатами: к работодателям могут прийти без предупрежденияВчера, 12:03 - 2078 4
На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядятВчера, 17:01 - 1918 1
ПриватБанк с осени повысит часть тарифовВчера, 14:02 - 1826
Кабмин изменил правила работы ФЛПВчера, 16:01 - 1508
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 400 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1421 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1812 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 883 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1632 1