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В Китае выпустят электромобиль с запасом хода в 1000 км (фото)

Все ждут революции в сегменте электромобилей, где темпы развития немного замедлились. Ожидается, что все изменится с появлением твердотельных батарей, но они все еще далеки от массового производства. Однако китайский производитель GAC может изменить ситуацию, выпустив электромобиль с запасом хода в 1000 км.

Сама модель – GAC Aion LX не нова, так как производитель представил ее в 2019 году. Тогда для топовой версии был заявлен пробег 650 км, что является неплохим достижением. Однако неясно, действительно ли это, поскольку в Китае используется старый сертификат NEDC.

Оказывается, кроссовер может намного больше. Компания GAC провела испытания модернизированной версии модели, оснащенной аккумулятором мощностью 150 кВт и выяснилось, что электромобиль сумел проехать 904 км в смешанном режиме при температуре 34 градуса Цельсия и влажности 90%.

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Не трудно предположить, что при более щадящих условиях и использовании экономного режима пробег превысит 1000 км. Теперь GAC обещает, что продажи электромобиля начнутся до конца года.

В базовой версии кроссовера установлен электромотор мощностью 184 л.с. и пробегом 500 км, цена – 38 000 долларов. Топовая версия с 408 л.с. стоит 54 000 долларов, а это значит, новая модификация будет еще дороже.

По материалам Судебно-юридическая газета
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