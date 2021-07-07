ТОП-5 самых популярных сфер деятельности среди соискателей в июне

Аналитики провели исследование, какие сферы деятельности были самыми популярными среди соискателей в июне (среди мужчин и женщин). А также с помощью аналитического инструмента Прозрачная Работа проанализировали, сколько платили работодатели работникам в этих сферах на популярных должностях.
Топ-5 популярных сфер деятельности среди соискателей:
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Какие зарплаты предлагали компании в популярных сферах:
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