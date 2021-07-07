ТОП-5 самых популярных сфер деятельности среди соискателей в июне

Аналитики провели исследование, какие сферы деятельности были самыми популярными среди соискателей в июне (среди мужчин и женщин). А также с помощью аналитического инструмента Прозрачная Работа проанализировали, сколько платили работодатели работникам в этих сферах на популярных должностях.

Топ-5 популярных сфер деятельности среди соискателей:

торговля (35 045 резюме). Среди самых популярных профессий в этой сфере: продавец-консультант, кассир, FMCG : торговый/региональный представитель;

Административный персонал/водители/курьеры (31 093 резюме). Профессии, которые больше всего интересовали соискателей: водитель, администратор офиса/офис-менеджер, сотрудник call-centre;

студенты/начало карьеры/без опыта (24 323 резюме). Кандидатов интересовали самые разные профессии, среди них: IT/интернет, торговля, продажи (клиент-менеджмент);

логистика/таможня/склад (21 908 резюме). Больше всего кандидатов интересовались профессией: водитель, работник складского хозяйства, менеджер по логистике (логист);

продажи/клиент-менеджмент (20 998 резюме). Популярные профессии: продажи по телефону; FMCG : торговый/региональный представитель, управление продажами/региональный менеджер.

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Какие зарплаты предлагали компании в популярных сферах:

продавцам-консультантам – 10 125 грн;

кассирам – 10 000 грн;

торговым представителям FMCG – 15 750 грн;

региональным торговым представителям – 19 000 грн;

водителям – 16 857 грн;

администраторам офиса/офис-менеджерам – 10 125 грн;

call-centre operator – 11 750;

IT/интернет-начинающим – 13 625 грн;

торговцам – 10 700 грн;

начинающим в продажах (клиент-менеджменте) – 13 562 грн;

работникам в складском хозяйстве – 11 239 грн;

менеджерам по логистике (логистам) – 14 875 грн;

специалистам, которые изъявили желание работать в продажах по телефону, предлагали 14 625 грн;

управленцам продажами – 24 125 грн.

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