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Sony представила стеклянную беспроводную колонку с режимом свечи (фото)

Компания Sony представила оригинальную новинку — необычную колонку Sony LSPX-S3 Glass. По дизайну больше всего она похожа на керосиновую лампу, но некоторые также находят сходство с подсвечником.

Sony LSPX-S3 Glass представляет собой беспроводную колонку с металлическим основанием и верхом из оргстекла, который выполняет роль высокочастотного динамика с вертикальным приводом. Также предусмотрены 46-мм среднечастотный динамик и пассивный низкочастотный излучатель.

Поддерживается беспроводное подключение Bluetooth с технологией LDAC для высококачественной передачи звука. Можно также объединить две Sony LSPX-S3 в стереопару.

Выполнять роль светильника колонка тоже может. Она распространяет мягкий, мерцающий свет в режиме «свечи», но возможен и обычный яркий свет. Можно регулировать яркость с помощью прикосновения к сенсорному датчику, возможна синхронизация мерцания в такт музыке.

Основание у колонки тканевое. Зарядка производится по USB Type-C.

Колонка Sony LSPX-S3 станет доступна с августа 2021 года по цене около 350 евро.

По материалам iXBT.com
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