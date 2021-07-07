Sony представила стеклянную беспроводную колонку с режимом свечи (фото)

Компания Sony представила оригинальную новинку — необычную колонку Sony LSPX-S3 Glass. По дизайну больше всего она похожа на керосиновую лампу, но некоторые также находят сходство с подсвечником.
Sony LSPX-S3 Glass представляет собой беспроводную колонку с металлическим основанием и верхом из оргстекла, который выполняет роль высокочастотного динамика с вертикальным приводом. Также предусмотрены 46-мм среднечастотный динамик и пассивный низкочастотный излучатель.
Поддерживается беспроводное подключение Bluetooth с технологией LDAC для высококачественной передачи звука. Можно также объединить две Sony LSPX-S3 в стереопару.
Выполнять роль светильника колонка тоже может. Она распространяет мягкий, мерцающий свет в режиме «свечи», но возможен и обычный яркий свет. Можно регулировать яркость с помощью прикосновения к сенсорному датчику, возможна синхронизация мерцания в такт музыке.
Основание у колонки тканевое. Зарядка производится по USB Type-C.
Колонка Sony LSPX-S3 станет доступна с августа 2021 года по цене около 350 евро.
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