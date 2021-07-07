Правительство хочет изменить условия трудоустройства для иностранцев

Кабмин на заседании 14 июля принял проект закона об изменениях условий труда для иностранцев — их хотят уравнять с гражданами Украины в вопросах оплаты труда и ввести мониторинг за соблюдением законодательства в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Реализация этого законопроекта будет способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда», — отмечается в правительственном сообщении.

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Так, законопроектом предлагается:

уменьшить финансовую нагрузку на работодателей и отменить обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;

повысить стоимость разрешения для защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособия для безработных граждан;

предоставить возможность иностранцам, которые учатся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;

четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;