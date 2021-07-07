Правительство хочет изменить условия трудоустройства для иностранцев

Кабмин на заседании 14 июля принял проект закона об изменениях условий труда для иностранцев — их хотят уравнять с гражданами Украины в вопросах оплаты труда и ввести мониторинг за соблюдением законодательства в этой сфере.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Реализация этого законопроекта будет способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда», — отмечается в правительственном сообщении.
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Так, законопроектом предлагается:
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