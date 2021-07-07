Литва вдвое снизила цены на долгосрочные визы для граждан Украины

Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.
«Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство», — написал глава украинского МИДа.
Граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны.
Однако находиться на территории страны можно не более чем 90 дней на каждые 180 дней.
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