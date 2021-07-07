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Литва вдвое снизила цены на долгосрочные визы для граждан Украины

Литва вдвое снизила цены на долгосрочные визы для граждан Украины

Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.

«Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство», — написал глава украинского МИДа.

Граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны.

Однако находиться на территории страны можно не более чем 90 дней на каждые 180 дней.

По материалам Дело
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