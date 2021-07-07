Литва вдвое снизила цены на долгосрочные визы для граждан Украины

Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.

«Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердило правительство», — написал глава украинского МИДа.

Граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны.

Однако находиться на территории страны можно не более чем 90 дней на каждые 180 дней.