Основатель Virgin Galactic хочет построить отель на Луне

Как сообщает Dailymail, миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson) объявил, что он хочет построить отель на Луне. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk), который думает о колонизации Марса, подобных заявлений не делал. Да, он говорил о строительстве лунной базы, но не предлагал использовать её для туризма.

Пионер космического туризма заявил, что строительство отеля на Луне — это то, о чём он «всегда мечтал». После первого успешного космического полёта он с большим воодушевлением смотрит в будущее.

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«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чём я всегда мечтал, или это сделают наши дети, мы ещё посмотрим. Но это то, о чём я всегда мечтал. Если бы у меня было время, чтобы сделать это, я бы хотел построить такой отель», — заявил Ричард Брэнсон.