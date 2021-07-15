0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Основатель Virgin Galactic хочет построить отель на Луне

Основатель Virgin Galactic хочет построить отель на Луне

Как сообщает Dailymail, миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson) объявил, что он хочет построить отель на Луне. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk), который думает о колонизации Марса, подобных заявлений не делал. Да, он говорил о строительстве лунной базы, но не предлагал использовать её для туризма.

Пионер космического туризма заявил, что строительство отеля на Луне — это то, о чём он «всегда мечтал». После первого успешного космического полёта он с большим воодушевлением смотрит в будущее.

Читайте также: Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чём я всегда мечтал, или это сделают наши дети, мы ещё посмотрим. Но это то, о чём я всегда мечтал. Если бы у меня было время, чтобы сделать это, я бы хотел построить такой отель», — заявил Ричард Брэнсон.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.