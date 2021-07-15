Основатель Virgin Galactic хочет построить отель на Луне

Как сообщает Dailymail, миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson) объявил, что он хочет построить отель на Луне. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk), который думает о колонизации Марса, подобных заявлений не делал. Да, он говорил о строительстве лунной базы, но не предлагал использовать её для туризма.
Пионер космического туризма заявил, что строительство отеля на Луне — это то, о чём он «всегда мечтал». После первого успешного космического полёта он с большим воодушевлением смотрит в будущее.
Читайте также: Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic
«Построим ли мы однажды отель на Луне, о чём я всегда мечтал, или это сделают наши дети, мы ещё посмотрим. Но это то, о чём я всегда мечтал. Если бы у меня было время, чтобы сделать это, я бы хотел построить такой отель», — заявил Ричард Брэнсон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешеходаВчера, 11:03 - 743 26
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осеньюВчера, 10:02 - 1486 21
«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих местПозавчера, 19:40 - 742 9
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грнВчера, 07:08 - 24492 6
В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергииВчера, 15:17 - 492 2
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грнВчера, 07:08 - 24492 6
Польша изменила правила въездаВчера, 08:05 - 5176
Как узнать свой трудовой стаж — ответ ЛазебнойВчера, 19:10 - 1994
Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцамВчера, 11:51 - 1839 1
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осеньюВчера, 10:02 - 1486 21
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииВчера, 11:30 - 64
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуПозавчера, 10:35 - 465
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 408
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 500 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1707 1