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Opel Astra нового поколения получил plug-in версию (фото)

Opel Astra нового поколения получил plug-in версию (фото)

Компания Opel официально представила новое поколение популярной модели Astra. Автомобиль существенно преобразился внешне, получил гибридную версию и готов навязать конкуренцию в C-классе.

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Немецкий автопроизводитель продолжает внедрять в свой модельный ряд новую дизайнерскую концепцию. Мы уже видели кроссовер Mokka и рестомод Manta GSe Eletromod в подобном стиле. В дизайне новой Astra выделяется фирменная передняя панель Opel Vizor, которая подчеркивается угловатыми дневными ходовыми огнями. Передние фары, к слову, могут быть матричными — используется технология Intelli-Lux LED Pixel со 168 LED-элементами (по 84 в каждой фаре). Аналогичная оптика применяется во флагманской модели Insignia.

Astra построена на платформе EMP2, которая разработана группой PSA (является частью концерна Stellantis). Не так давно был презентован Peugeot 308, также построенный на данной платформе. Он будет одним из прямых конкурентов новинки от Opel. Если сравнивать с предыдущим поколением, длина Astra увеличилась на 4 мм (до 4374 мм), колесная база — на 13 мм (до 2675 мм), а ширина — на 51 мм (1860 мм). Объем багажника вырос на 52 литра и составляет 422 литра.

Интерьер новой Astra также претерпел серьезных изменений. Перед водителем располагается 10-дюймовая цифровая приборная панель, которая визуально объединена с экраном информационно-мультимедийной системы аналогичного размера. Поддерживаются беспроводные системы Apple CarPlay и Android Auto.

Количество физических кнопок и переключателей уменьшили до необходимого минимума. Автомобиль оснащен камерами и сенсорами для работы технологии Intelli-Drive 2.0, которая способна полуавтоматически менять полосы движения, подруливать во время езды, уведомлять о перекрестном движении сзади и обнаруживать объекты в слепых зонах на большом расстоянии.

По материалам ITC.ua
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