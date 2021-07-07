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В Украине и более чем 100 странах мира появились YouTube Shorts

В Украине и более чем 100 странах мира появились YouTube Shorts

Бета-версия сервиса YouTube Shorts для создания и обработки коротких видео запустилась 13 июля в более чем 100 странах мира, где доступен YouTube, в том числе и в Украине, сообщили в украинском офисе компании Google, которая и владеет крупнейшим в мире сервисом видеохостинга.

Что это такое? В конце прошлого года YouTube начал тестировать формат коротких роликов Shorts — аналог сверхпопулярного TikTok — в Индии и США, после чего команда YouTube расширила доступность бета-версии нового сервиса внутри видеоплатформы еще на 26 стран, а сейчас состоялся глобальный запуск бета-версии в более чеем 100 странах мира, где доступен YouTube, в том числе и в Украине.

Запуск будет происходить постепенно, поэтому кто-то получит доступ сразу, а кому-то придется подождать несколько недель.

Shorts станут составной частью YouTube — на главной странице YouTube появится специальный раздел для таких видео, а в мобильной версии отдельная вкладка Shorts. Также разработчики создали отдельный проигрыватель для коротких роликов, который позволяет легко переходить от одного видео к другому.

С глобальным запуском нового сервиса пользователи по всему миру получат доступ к инструментам создания видео. В частности можно будет снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик, записывать видео с музыкой и изменять скорость записи. Чтобы создать видео YouTube Shorts, нужно на мобильном устройстве войти на YouTube, используя собственный аккаунт, нажать на значок «плюс» в нижней части экрана, а затем выбрать пункт «Создать короткое видео».

Новые возможности и функции, которые недавно были добавлены в YouTube Shorts:

  • добавлять текст в определенные части видео;
  • делать сэмплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео;
  • добавлять автоматические субтитры;
  • записывать ролики продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts;
  • добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона;
  • накладывать базовые фильтры для коррекции цвета (на подходе — другие фильтры).
По материалам ITC.ua
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