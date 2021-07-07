LG Chem инвестирует $8,7 млрд в развитие аккумуляторного бизнеса

Южнокорейский разработчик LG Chem Ltd. вложит 10 трлн вон ($8,7 млрд) до 2025 года для ускорения «устойчивого роста» в рамках операций по производству аккумуляторов и других бизнес-инициатив путем присоединения к другим местным промгигантам в переходе к более экологичным методам. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтехимический концерн вложит 6 трлн вон ($5,2 млрд) в расширение производственных линий для материалов, связанных с батареями, включая разработку катодов и сепараторов, в то время как 3 трлн вон ($2,6 млрд) пойдет на производство экологически чистой нефтехимической продукции. Остальные средства будут потрачены на новые разработки LG.

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О крупномасштабных инвестициях LG в производство аккумуляторных компонентов было объявлено на фоне растущего спроса на электромобили. Компания прогнозирует, что рынок сырья вырастет примерно до 100 трлн вон ($86,9 млрд) в 2026 году с 39 трлн вон ($33,9 млрд) в 2021 году.

В заявлении говорится, что для того чтобы воспользоваться ростом спроса, LG Chem в декабре начнет строительство завода по производству катодного сырья для шин с годовой производительностью 60 000 тонн. LG ожидает, что ее производственные мощности по производству катодного сырья увеличатся до 260 000 тонн в 2026 году с 40 000 тонн в 2020 году.