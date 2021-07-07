0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Кабмин выделил дополнительные деньги на погашение зарплатных долгов шахтерам

Кабмин выделил дополнительные деньги на погашение зарплатных долгов шахтерам

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные почти 400 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в целом с начала года правительство выделило на это более 2 млрд грн, “ведь это вопрос социальной ответственности государства, энергетической безопасности и устойчивого функционирования угольной отрасли”.

Читайте также: В Украине выросли ежемесячные страховые выплаты шахтерам

Напомним, 7 мая этого года шахтерам перечислили 237 млн грн на погашение долгов по заработной плате.

В начале июня долг по заработной плате перед украинскими шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн.

Получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.