Кабмин выделил дополнительные деньги на погашение зарплатных долгов шахтерам

Кабинет Министров Украины выделил дополнительные почти 400 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в целом с начала года правительство выделило на это более 2 млрд грн, “ведь это вопрос социальной ответственности государства, энергетической безопасности и устойчивого функционирования угольной отрасли”.
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Напомним, 7 мая этого года шахтерам перечислили 237 млн грн на погашение долгов по заработной плате.
В начале июня долг по заработной плате перед украинскими шахтерами снова достиг 1,25 млрд грн.
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