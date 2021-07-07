Ричард Брэнсон купил долю в первом фонде для инвестиций в космос

Миллиардер Ричард Брэнсон купил долю в венчурном фонде Seraphim Space Investment Trust, сообщил председатель совета директоров компании Уилл Уайтхорн. Об этом пишет Bloomberg, на который ссылается Forbes.

Bloomberg назвал Seraphim первым венчурным фондом, который специализируется на инвестициях в бизнес, связанный с космосом.

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Брэнсон принял участие в IPO Seraphim, объем которого составил $247 млн, сообщил Уайтхорн. По его словам, сделка была закрыта в пятницу, 9 июля. Глава фонда отказался назвать долю, которую купил Брэнсон, и сумму, которую он потратил. Компания Брэнсона Virgin Group подтвердила Bloomberg, что британский миллиардер стал инвестором Seraphim, но тоже без подробностей. Среди других инвесторов Seraphim Уайтхорн упомянул производителя самолетов Airbus. Торги бумагами фонда на Лондонской фондовой бирже должны начаться в среду.

Стоит отметить, что на следующий день после успешного полета акции (9 июля) Virgin Galactic рухнули. Если торги в пятницу вечером (9 июля) закончились на уровне $49,2 за бумагу, то после закрытия торгов 12 июля они стоили уже $40,69 – падение более чем на 17% на Нью-Йоркской бирже.

Состояние Брэнсона снизилось на $484 млн по итогам торгов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Состояние предпринимателя оценивается в $5,4 млрд, показывает рейтинг.