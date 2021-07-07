ЕС одобрил разрешение на въезд туристам из Украины — СМИ

Европейский союз одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще ряда стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки.

Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей.

« Послы Е С сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС», — сообщил журналист в Twitter.

«Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем», — добавил Йозвяк.

Ранее в МИД выразили надежду, что решение ЕС о разрешении въезда украинцам будет в ближайшее время.