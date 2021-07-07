ЕС одобрил разрешение на въезд туристам из Украины — СМИ

Европейский союз одобрил разрешение на въезд граждан Украины и еще ряда стран в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки.
Список таких стран должен быть обновлен официально 15 июля, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, который освещает темы политики ЕС в отношении восточных стран-соседей.
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«Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем», — добавил Йозвяк.
Ранее в МИД выразили надежду, что решение ЕС о разрешении въезда украинцам будет в ближайшее время.
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