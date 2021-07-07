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ВР одобрила закон о трансформации «Укроборонпрома»

ВР одобрила закон о трансформации «Укроборонпрома»

Верховная Рада приняла закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности».

За принятие соответствующего законопроекта № 3822 во втором чтении 13 июля проголосовали 256 народных депутатов.

Проектом закона предлагается определить особенности преобразования государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав концерна — в хозяйственные общества.

В частности, предлагается урегулировать проведение реформирования концерна и его участников в три этапа.

Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и превращению концерна в акционерное общество.

Второй этап реформирования предполагает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также создание хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав «Укроборонпрома».

На третьем этапе должно завершиться преобразование концерна в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Трансформация коснется 137 разрозненных предприятий «Укроборонпрома», 21 из которых находится на временно оккупированных Россией территориях.

Ожидается, что реализация предусмотренных законом норм позволит государственным оборонным предприятиям привлекать прямые (в том числе иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества государственных предприятий ОПК в результате реформы будут направлены исключительно на нужды этих предприятий и эти средства не смогут быть выведены из сферы.

По материалам Економічна Правда
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