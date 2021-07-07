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Кирилл Шевченко обсудил с главой центробанка Швеции cashless economy

Кирилл Шевченко обсудил с главой центробанка Швеции cashless economy

13 июля глава НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Алексей Шабан провели онлайн-встречу с коллегами из Швеции — главой Риксбанка (центральный банк Швеции) Стефаном Ингвесом и первым заместителем председателя Сесилией Скингсли.

Как отмечает НБУ, разговор касался дальнейшего сотрудничества двух институтов, прежде всего по развитию безналичных расчетов в Украине.

«Швеция — признанный мировой лидер во внедрении cashless economy. Только малая часть расчетов в этой стране происходит наличными. Поэтому опыт Риксбанка в распространении безналичных расчетов очень важен для финансовых регуляторов других стран. Сегодня центробанки Украины и Швеции уже сотрудничают в сфере развития платежной инфраструктуры и построения системы быстрых платежей, запуска цифровых валют (CBDC)», — говорится в заявлении Нацбанка.

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«Мы благодарны коллегам из Риксбанка за наше сотрудничество на пути реформирования украинского финансового рынка в целом и центрального банка в частности. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере развития cashless economy в Украине. Так как намерены уменьшить соотношение наличных средств (M0) к ВВП с 12,3% в 2020 году до 7,5% в 2025 году», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он рассказал, что развитие безналичных расчетов — одна из стратегических целей НБУ. В этом направлении центробанк Украины сосредоточен на повышении качества законодательного и нормативного регулирования рынка платежных услуг, а также развития безналичной платежной инфраструктуры. Две недели назад Верховная Рада приняла новый закон о платежных услугах — его нормы помогут достичь поставленной цели.

«Руководство Риксбанка выразило готовность поделиться с украинскими коллегами необходимыми знаниями и опытом. Стороны договорились скоординировать дальнейшие шаги, учитывая текущее состояние развития безналичных расчетов в Украине», — резюмируют в Нацбанке.

По материалам Finbalance
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