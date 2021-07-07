Кирилл Шевченко обсудил с главой центробанка Швеции cashless economy

13 июля глава НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Алексей Шабан провели онлайн-встречу с коллегами из Швеции — главой Риксбанка (центральный банк Швеции) Стефаном Ингвесом и первым заместителем председателя Сесилией Скингсли.
Как отмечает НБУ, разговор касался дальнейшего сотрудничества двух институтов, прежде всего по развитию безналичных расчетов в Украине.
«Швеция — признанный мировой лидер во внедрении cashless economy. Только малая часть расчетов в этой стране происходит наличными. Поэтому опыт Риксбанка в распространении безналичных расчетов очень важен для финансовых регуляторов других стран. Сегодня центробанки Украины и Швеции уже сотрудничают в сфере развития платежной инфраструктуры и построения системы быстрых платежей, запуска цифровых валют (CBDC)», — говорится в заявлении Нацбанка.
Читайте также: В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC
«Мы благодарны коллегам из Риксбанка за наше сотрудничество на пути реформирования украинского финансового рынка в целом и центрального банка в частности. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере развития cashless economy в Украине. Так как намерены уменьшить соотношение наличных средств (M0) к ВВП с 12,3% в 2020 году до 7,5% в 2025 году», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
Он рассказал, что развитие безналичных расчетов — одна из стратегических целей НБУ. В этом направлении центробанк Украины сосредоточен на повышении качества законодательного и нормативного регулирования рынка платежных услуг, а также развития безналичной платежной инфраструктуры. Две недели назад Верховная Рада приняла новый закон о платежных услугах — его нормы помогут достичь поставленной цели.
«Руководство Риксбанка выразило готовность поделиться с украинскими коллегами необходимыми знаниями и опытом. Стороны договорились скоординировать дальнейшие шаги, учитывая текущее состояние развития безналичных расчетов в Украине», — резюмируют в Нацбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1402 12
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валютыВчера, 10:01 - 4520 9
$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для УкраиныВчера, 20:05 - 583 7
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2757 6
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен7 ч. назад - 655 6
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2757 6
Wizz Air изменит цены на авиабилетыВчера, 17:01 - 2396
День финансов: «Мотор Сич» и новое производство, решение по «АВК», распродажа от СитибанкаВчера, 18:05 - 1604
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВД5 ч. назад - 1542 3
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1402 12
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетПозавчера, 10:19 - 359 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1338 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1779 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 850 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1596 1