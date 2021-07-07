Межбанк: интрига по курсу доллара и евро

Среда на валютном рынке пройдет очень интересно и динамично. Для такого развития событий есть причины как экономические, так и частично психологические. Вот основные:

1. Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел для чиновников более удачно, чем предыдущие, и они смогли продать облигаций на сумму 9,88 млрд гривен в эквиваленте, в том числе и на $ 65,3 млн валютных бумаг. Сегодня пройдут расчеты инвесторов с Минфином Украины по этим бумагам и это опосредованно будет влиять и на поведение валютного рынка.

2. Среди клиентов и самих банков пошли настойчивые слухи, которые являются правдой – о новых послаблениях Нацбанка в части разрешения покупки валюты без валютных контрактов на определенную сумму (лимит) в ближайшее время. Часть компаний опасается в этом случае повышенного спроса на валюту и возможного роста котировок за счет подобных операций после вступления постановления НБУ в силу. И поэтому предпочтет закрыть свои покупки сейчас, чтобы не играть в курсовую рулетку. Это увеличит активность на валютном межбанке в ближайшие дни и создаст некий элемент интриги в части поведения курса после объявления очередных послаблений регулятора.

3. Необходимость обеспечения клиентами финансирования своей текущей хозяйственной деятельности и приближение бюджетных дней. Середина месяца уже заставит клиентов заботиться не только о текущем финансировании своих операций, но и частично о накоплении гривны под расчеты с государством по налогам. Дефицит гривны всегда играет в пользу нацвалюты на валютном рынке.

4. Валютные ралли по паре евро/доллар только усиливаются, что будет существенно влиять на курс евро относительно гривны на нашем рынке. Скачки соотношения пары евро/доллар на международных рынках – отличная возможность для спекулянтов сейчас зарабатывать на евровалюте на украинском межбанке и наличном рынке.

Нацбанк постарается снова не вмешиваться в ход торгов, а по крайней мере понаблюдать несколько дней за реакцией рынка на предстоящие валютные послабления в части покупки валюты без наличия контрактов. Но если госкомпании начнут активные распродажи валюты, полученной ранее от иностранных кредиторов — регулятор будет главным покупателем этого излишка предложения для пополнения золотовалютных резервов.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 14 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,22−27,40 грн, евро — коридор 32,00−32,45 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,30 / 27,32

евро — 32,17 / 32,19

Курсы валют на Межбанке

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