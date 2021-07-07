Студентка выиграла $1 млн благодаря вакцине от COVID-19 (видео)

Студентка из Университета штата Орегон выиграла миллион долларов в лотерею, которую проводят среди вакцинированных от COVID-19.

Победительницей стала Хлоя Зинда, которая изучает искусство в Университете Орегона и работает инструктором по плаванию.

«Для меня и для родителей моих учеников было действительно важно позаботиться о том, чтобы дети оставались в безопасности и были здоровыми», — заявила Зинда.

Студентка планирует потратить выигранные деньги на выплату кредита по обучению и открытие собственной художественной студии.

Джекпот лотереи среди вакцинированных от COVID-19 является частью кампании «Take Your Shot, Oregon», направленной на поощрение людей делать прививки от коронавируса.

В других штатах также проводят подобные лотереи с одинаковыми условиями: максимальный выигрыш для одного человека составляет $1 млн; 36 вакцинированных участников лотереи могут получить до $10 тыс.; пять игроков в возрасте от 12 до 17 лет, которых отберет руководство штата, получат шанс на выигрыш $100 тыс. в качестве сбережений на учебу в колледже.