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100 заседаний из-за 100 млн: Нафтогаз выиграл суд у днепропетровских газовщиков

100 заседаний из-за 100 млн: Нафтогаз выиграл суд у днепропетровских газовщиков

НАК «Нафтогаз Украины» в июле 2021 года после двух лет судебных разбирательств взыскал долг в сумме 100,4 млн грн с АО «Днепропетровскгаз».

Задолженность сформировалась еще в 2013 году, сообщает пресс-центр госкомпании.

В 2019 году суд признал законными требования «Нафтогаза». Но «Днепропетровскгаз» избегал погашения долга.

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«Предприятие пыталось провести „взаимозачет долгов“: при отсутствии задолженности „Нафтогаза“ перед облгазом провело зачет однородных встречных требований. Этот шаг заставил „Нафтогаз“ повторно обратиться в суд для защиты своих прав», — сказано в сообщении.

По данным «Нафтогаза», ответчик подавал «безосновательные исковые заявления» и заявления об обеспечении иска в суды хозяйственной и административной юрисдикции, обращался в суд с жалобами и заявлениями о признании приказа не подлежащим исполнению и другое.

Всего было проведено около 100 заседаний по этому делу.

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Сейчас «Днепропетровскгаз» также пытается избежать исполнения решения суда о взыскании в пользу «Нафтогаза» более 360 млн грн. Предприятие применяет аналогичные методы — затягивает рассмотрение дела по существу.

По материалам УБР
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