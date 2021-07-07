В Великобритании обсуждают выдачу краткосрочных виз для иностранных дальнобойщиков

Правительство Великобритании начало переговоры о выдаче краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков на фоне дефицита кадров, который может парализовать отрасль грузоперевозок.
Министерство транспорта Великобритании (DfT) проводит консультации с представителями логистической отрасли в попытке преодолеть кризис в отрасли грузоперевозок — нехватка около 100 тыс. водителей грузовиков привела к проблемам с поставкой товаров в местные супермаркеты и к росту цен.
Руководители транспортных компаний порекомендовали чиновникам временно ослабить иммиграционный контроль, поскольку, по их мнению, это единственный способ быстрого решения проблемы.
Тем не менее министерство внутренних дел Великобритании выступает против ослабления контроля, который был ужесточен после выхода страны из состава Евросоюза. В результате представителей транспортной отрасли просят доказать пользу выдачи временных виз иностранцам.
Отрасль грузоперевозок оказалась в кризисном положении после того, как пандемия и выход из ЕС привели к тому, что десятки тысяч иностранных дальнобойщиков покинули Великобританию.
На прошлой неделе министерство транспорта объявило о временном смягчении правил труда и отдыха для водителей грузовиков в попытке решить эту проблему. Но этот шаг был раскритикован местными профсоюзами, которые заявили, что данная мера является лишь «латанием дыр», а также предупредили, что продление рабочего дня дальнобойщиков может вызвать проблемы с безопасностью дорожного движения.
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