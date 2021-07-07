НБУ снимет ограничения на покупку иностранной валюты без обязательств

Национальный банк планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на приобретение бизнесом иностранной валюты без обязательств.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий в интервью «Интерфакс-Украина».
«Мы готовы двигаться дальше по пути к валютной либерализации. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, что касается покупки иностранной валюты под обязательства», — сказал он.
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Зампред Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение окажет большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.
«Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение относительно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени», — добавил Гелетий.
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