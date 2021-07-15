Как облагается налогом выигрыш в лотереях и розыгрышах

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) включаются, в частности, доходы в виде выигрышей, призов.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Херсонской области.

В соответствии с законодательством, налоговый агент – оператор лотереи в сроки, определенные НКУ для месячного налогового периода, уплачивает (перечисляет) в бюджет общую сумму НДФЛ, начисленного по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%), из общей суммы выигрышей (призов), выплаченных за налоговый (отчетный) месяц игрокам в лотерею.

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Кроме того, операторы лотереи в налоговом расчете сумм дохода, начисленного в пользу налогоплательщиков – физлиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, отражают общую сумму начисленных (выплаченных) в отчетном налоговом периоде доходов в виде выигрышей (призов) и общую сумму удержанного с них НДФЛ. При этом в расчете не указывается информация о суммах отдельного выигрыша, суммах начисленного на него НДФЛ, а также сведения о физическом лице – плательщике НДФЛ, получившем доход в виде выигрыша (приза).

Во время начисления (выплаты) доходов в виде выигрышей в лотерею или в других розыгрышах, предусматривающих предварительное обретение плательщиком НДФЛ права на участие в таких лотереях или розыгрышах, не принимаются во внимание расходы плательщика НДФЛ в связи с получением такого дохода. Доходы в виде выигрышей окончательно облагаются налогом при их выплате за их счет.