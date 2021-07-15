С начала этого года Boeing поставил клиентам 156 самолетов

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. поставил клиентам 79 коммерческих самолетов во втором квартале 2021 года. С начала текущего года поставки составили 156 самолетов, говорится в пресс-релизе Boeing, на который ссылается FinMarket.
Поставки авиалайнеров 737 в апреле-июне составили 50 единиц, а с начала года – 113, самолетов 787 Dreamliner – соответственно 113 и 14 штук.
«Во втором квартале мы добились прогресса в возвращении в эксплуатацию самолетов 737 MAX на новых международных рынках, а также в увеличении темпов поставок лайнеров 737», – говорится в пресс-релизе Boeing.
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В то же время авиаконцерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет определенное время.
В связи с этим производство Boeing 787 составит менее 5 штук в месяц в течение некоторого времени и постепенно вернется к ежемесячному уровню в 5 единиц, отмечается в пресс-релизе.
Акции Boeing снижаются в ходе предыдущих торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.
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