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Вышло устройство за $50 для побед в шутерах: ИИ прицеливается за игрока

Вышло устройство за $50 для побед в шутерах: ИИ прицеливается за игрока

Как пишет портал Arstechnica, жульничество в видеоиграх вышло на новый уровень. Хакеры разработали специальное устройство, которое помогает игроку точно наводить прицел на противника.

Фактически речь идёт об аппаратном аналоге Aim Bot. Разработчики заявляют, что этот чит невозможно обнаружить никакой защитой, поскольку он не нарушает целостности игровых файлов, что характерно для программных читов. Устройство можно использовать как с ПК, так и с консолями.

По понятным причинам Arstechnica не стал говорить настоящее название устройства, формально обозначив его CVCheat, а также не предоставил ссылки, где его можно приобрести.

Однако сами хакеры охотно поделились с порталом тем, как оно работает. Собственно, CVCheat является продвинутой картой видеозахвата, которая подключается к ПК или консоли с помощью разъёма HDMI и отслеживает кадры, передаваемые GPU на экран.

С помощью встроенных алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного зрения CVCheat определяет в центральной области экрана, куда смотрит игрок, расположение врагов.

Далее в работу вступает алгоритм, который точно просчитывает, как далеко и в каком направлении необходимо переместить мышку для того, чтобы враг оказался в перекрестии прицела.

CVCheat может определять не только врага целиком, но и его отдельные части тела, позволяя, например, эффективно раздавать “хедшоты”. Собранные картой захвата данные отправляются на специальное устройство сквозного ввода, например, Titan Two или Cronus Zen, которое используется для эмуляции движения мыши или геймпада, чтобы довести прицел до цели и совершить выстрел.

В разработке уже находится более продвинутая версия устройства, которая предложит полностью автоматизированные процесс прицеливания и стрельбы, и сможет работать с любой игрой для ПК, а также игровых консолей Xbox и PlayStation. Pro-версию CVCheat хакеры оценили в $50. По словам его разработчиков, он эффективно работает в играх, отображаемых с частотой до 240 кадров в секунду. А на определение врага на экране и произведение выстрела ему требуется всего 10 мс.

По материалам 3dnews.ru
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