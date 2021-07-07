0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Nord Stream 2 можно будет остановить даже после запуска - Витренко

Nord Stream 2 можно будет остановить даже после запуска - Витренко

Газопровод «Северный поток-2», который угрожает безопасности Украины, можно будет остановить на любом этапе, даже после запуска, а наиболее действенными против российского газопровода будут санкции США.

Такое мнение выразил председатель правления НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в эфире телеканала «Дом».

«Даже если он („Северный поток-2“. — Ред.) будет запущен, санкции США — а это наиболее действенное оружие — обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — пояснил он.

Читайте также: Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»

Витренко добавил, что санкции действенны только против европейских компаний. Потому что российские компании не боятся санкций, ведь они специально работают только в России. Он считает, что санкции, в частности, нужно вводить против Nord Stream 2 AG.

«Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе», — отметил Витренко.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.