Nord Stream 2 можно будет остановить даже после запуска - Витренко

Газопровод «Северный поток-2», который угрожает безопасности Украины, можно будет остановить на любом этапе, даже после запуска, а наиболее действенными против российского газопровода будут санкции США.

Такое мнение выразил председатель правления НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в эфире телеканала «Дом».

«Даже если он („Северный поток-2“. — Ред.) будет запущен, санкции США — а это наиболее действенное оружие — обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — пояснил он.

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Витренко добавил, что санкции действенны только против европейских компаний. Потому что российские компании не боятся санкций, ведь они специально работают только в России. Он считает, что санкции, в частности, нужно вводить против Nord Stream 2 AG.

«Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе», — отметил Витренко.