Райффайзен Банк выпустит за год 2 млн кобренд-карт АТБ. Такой шаг может позволить Райффайзен Банку удвоить портфель активных платежных карт и достичь количества активных карт Универсал Банка (проект monobank), клиенты которого больше покупок делают именно в сети АТБ.

«Мы хотим за год, с момента старта программы, достичь уровня 2 млн карт. Это наши планы, которые нужно реализовать. Это наша сверхзадача», – сообщил руководитель отдела развития сервисов «АТБ» Денис Сапарбаев. Директор департамента частных клиентов Райффайзен Банка Алексей Пузняк подтвердил эту цель и отметил, что с начала апреля уже выдано 150 тыс. карт.

Эти планы эквивалентны каждому десятому покупателю сети.

«Наша клиентская база насчитывает 15 млн человек, фактически мы оцениваем ее в 20 млн. Нет людей, которые хотя бы изредка не покупали продукты в АТБ. Для кого-то другая сеть может быть основным ритейлером, но в АТБ они также заходят», – говорит Денис Сапарбаев.

На сайте АТБ указано, что из 1228 магазинов сети карту уже можно получить в 312 магазинах.

К концу лета «Райфкарты» (в АТБ эти карты Visa называют АТБ-Pay) должны появиться во всех регионах Украины.

Кобрендинговая карта АТБ предоставляет 5-процентные скидки на 500-600 товарных позиций, перечень которых сеть будет менять каждую неделю, заявили в АТБ (на сайте сказано о 600-700 позициях и обновлении за 1-2 недели).

Эту скидку АТБ предоставляет покупателям за счет части интерчейнджа, который получает Райффайзен Банк, когда его картами клиенты рассчитываются в торговой сети (интерчейндж входит в торговую комиссию, которую АТБ платит при приеме безналичных оплат через POS-терминалы).

Банк пожертвовал доходом – интерчейнджем, чтобы привлечь больше клиентов. «Мы получаем клиентскую базу, которая получает бенефиты от двух партнеров. И мы верим, что основной бенефит для банка – это рост клиентской базы», – пояснил Алексей Пузняк. Ранее сообщалось, что покупатели получат 2 млрд грн экономии в год, что эквивалентно 1,3% торгового оборота «АТБ» и размера ставки интерчейндж, которая с 1 июля добровольно банками снижается до 1,2%.

Скидки планируются и в других магазинах. «Готовятся коллаборации с другими партнерами, в частности с сетями аптек – при оплате лекарств с помощью этой карты также будет снижена цена. Аналогично – с сетями АЗС и другими партнерами», – рассказал Денис Сапарбаев.