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Государственная недвижимость площадью 200 футбольных полей «гуляет в тени»

Государственная недвижимость площадью 200 футбольных полей «гуляет в тени»

По результатам аудита объектов государственной собственности уже выявлено около 28 миллионов квадратных метров помещений государственной собственности, которые не используются вообще или сдаются в «теневую аренду».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины со ссылкой на слова заместителя его главы Константина Кошеленко.

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«Чтобы понять масштаб проблемы, представьте себе 200 НСК «Олимпийский», Шевченковский район города Киева или, скажем, Каменец-Подольский, коорый не просто пустует, но и генерирует дополнительные убытки», – сказал Кошеленко.

Он также акцентирует внимание на том, что обычные граждане, предприниматели или даже целые предприятия могут сами инициировать включение непрофильных объектов различных органов власти в приватизацию.

«Если вы видите заброшенное здание или нерабочий цех, который может помочь в развитии вашего бизнеса – подавайте заявление о включении объекта государственной собственности в перечень подлежащих приватизации и побеждайте на прозрачных онлайн-аукционах. Этот простой процесс состоит из 3 шагов, каждый из которых подробно описан на сайте privatization.gov.ua», – отметил Кошеленко.

По материалам Finance.UA
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