Xiaomi представят самый дешевый флагман на новом процессоре

Redmi готовится к анонсу двух версий дешевого флагмана K50, который получит неанонсированный процессор Snapdragon 895.
Скорее всего, телефон поступит в продажу зимой 2022 во время празднования Весеннего фестиваля в Китае.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Стоит отметить, что Qualcomm также планирует в скором времени анонсировать новый процессор – Snapdragon 895.
Xiaomi, тем временем работает над новыми версиями флагмана, которые будут оснащены новеньким чипом.
В случае, если Xiaomi Mi 12 также будет построен на работе вышеупомянутого процессора, тогда K50 получит звание самого дешевого флагмана от Redmi.
Согласно инсайдерской информации, новая линейка сохранит похожий стиль дизайна. Среди других особенностей можно выделить:
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