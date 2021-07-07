Коломойский задолжал белорусскому олигарху 20 миллионов долларов - СМИ

Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в 20 миллионов долларов с фирмы Sanderlyn, аффилированной с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на Kyiv Post.
В апреле полиция Израиля открыла уголовное дело по факту мошенничества. В списке подозреваемых, по разным источникам Kyiv Post, пять человек: Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер и бывший руководитель «Приватбанка» Александр Дубилет.
Журналисты пишут, что 14 октября 2019 года компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс. тонн угля в Украину. Цена вопроса составляла 25 млн долларов или 78 долларов за тонну.
В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украину. Уголь в итоге перепродали «Центрэнерго». Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ «Центрэнерго» выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка, отмечает издание.
Sanderlyn внесла предоплату 5 млн долларов, остальные 20 млн отказалась платить, ссылаясь на то, что «Центрэнерго» не оплатило поставку угля.
Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму «Синтез Ойл» Коломойского. Киприотка Эвтихия Ксенофонтос является номинальной владелицей «Синтез Ойл» через кипрские офшоры. Она же указана директором Sanderlyn.
Sanderlyn и «Синтез Ойл» Коломойского продавали уголь «Центрэнерго» одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене — 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу примерно в 10 долларов за тонну для «Центрэнерго». Это 3,2 млн долларов, заработанных за три недели на перепродаже 320 тыс. тонн угля.
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NT Marine хочет взыскать деньги через суд. Официально компания принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецу, которого балтийская пресса связывает с олигархом Николаем Воробьем, приближенным к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Источник, близкий к NT Marine, подтвердил, что компания принадлежит Воробью. Белорусский олигарх находится под санкциями Евросоюза. СМИ также сообщали, что Воробей является другом и бизнес-партнером Виктора Медведчука.
Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины знает об уголовном производстве в Израиле.
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