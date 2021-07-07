Укрзализныця потеряла 17 млрд грн за два года на «грузовых» тарифах - НАБУ

В течение 2019 и 2020 годов руководство “Укрзализныци” устанавливало необоснованные тарифы на грузовые перевозки, чем нанесло ущерб национальной компании в размере 17 млрд грн.
Об этом сообщили в НАБУ, пишет УНН.
“По материалам, собранным Национальным бюро, Государственной аудиторской службой Украины подтверждено экономическую необоснованность действующих тарифов на грузовые перевозки по железной дороге и установлен размер упущенной выгоды в 17 млрд грн за проверяемый период (2019-2020 гг.)”, – заявили в НАБУ.
Антикоррупционеры также сообщили, что в производстве детективов спецотдела бюро по расследованию коррупции в “Укрзализныце” находится сейчас 55 уголовных производств. Однако только 35 из них непосредственно касаются “Укрзализныци”. Остальные – неизвестно.
“На сегодня в работе подразделения детективов Национального бюро, который расследует коррупцию в АО “Укрзализныця”, находится 55 уголовных производств, из которых 35 касаются возможных коррупционных преступлений против интересов АО “Укрзализныця”, – добавили в НАБУ.
Отметим, в прошлом году “Укрзализныця” понесла рекордные убытки – более 11 млрд грн, 8 млрд грн из которых – из-за необоснованных тарифов на грузоперевозки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковВчера, 15:55 - 875 27
Солнечные электростанции обяжут установить на всех домах Берлина11 ч. назад - 1189 11
Bitcoin предрекли обвал на 80%Вчера, 10:46 - 3713 4
Эксперт объяснил, почему процентные ставки по депозитам продолжают снижатьсяВчера, 21:34 - 1192 3
В США хотят запретить особняки9 ч. назад - 1344 3
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 16:08 - 5867
Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сетиВчера, 16:46 - 3084 1
«Мотор Сич» запускает новое производство: что будет производить5 ч. назад - 2768
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты6 ч. назад - 2302
Как физлицу воспользоваться льготой по уплате земельного налогаВчера, 20:02 - 1792
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетВчера, 10:19 - 253 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1174 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1723 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 815 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1537 1