Укрзализныця потеряла 17 млрд грн за два года на «грузовых» тарифах - НАБУ

В течение 2019 и 2020 годов руководство “Укрзализныци” устанавливало необоснованные тарифы на грузовые перевозки, чем нанесло ущерб национальной компании в размере 17 млрд грн.

Об этом сообщили в НАБУ, пишет УНН.

“По материалам, собранным Национальным бюро, Государственной аудиторской службой Украины подтверждено экономическую необоснованность действующих тарифов на грузовые перевозки по железной дороге и установлен размер упущенной выгоды в 17 млрд грн за проверяемый период (2019-2020 гг.)”, – заявили в НАБУ.

Антикоррупционеры также сообщили, что в производстве детективов спецотдела бюро по расследованию коррупции в “Укрзализныце” находится сейчас 55 уголовных производств. Однако только 35 из них непосредственно касаются “Укрзализныци”. Остальные – неизвестно.

“На сегодня в работе подразделения детективов Национального бюро, который расследует коррупцию в АО “Укрзализныця”, находится 55 уголовных производств, из которых 35 касаются возможных коррупционных преступлений против интересов АО “Укрзализныця”, – добавили в НАБУ.

Отметим, в прошлом году “Укрзализныця” понесла рекордные убытки – более 11 млрд грн, 8 млрд грн из которых – из-за необоснованных тарифов на грузоперевозки.