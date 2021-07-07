Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен

Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги. По состоянию на конец мая 2021 года долги составили 68,9 миллиарда гривен.

Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

26 млрд грн – за поставки и распределение природного газа;

22,7 млрд грн – за поставки тепловой энергии и горячей воды;

6,3 млрд грн – за централизованное водоснабжение и водоотвод;

5,4 млрд грн – за управление многоквартирным домом;

1,2 млрд грн – за обращение с бытовыми отходами;

7,3 млрд грн – за поставку и распределение электрической энергии.

Стоит отметить, что по состоянию на конец апреля долги за коммунальные услуги были еще больше – 74,3 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 6 июля наиболее популярные банки в Украине начали автоматически списывать средства украинцев из-за долгов за коммуналку и другие штрафы.

Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть, а в 2022 году – еще на 6%.