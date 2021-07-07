2,7 млн гривен убытков: Начальника локомотивного депо УЗ уведомили о подозрении

Начальник локомотивного депо Киев-Пассажирский уведомлен о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. По данным следствия, мужчина нанес Укрзализныце 2,7 млн гривен материального ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в депо решался вопрос по ремонту и техническому обслуживанию тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

Читайте также: Зеленский заявил, что Укрзализныця – банкрот и нужно искать частного инвестора

Начальник депо, знавший об общей стоимости работ, а также о процедуре проведения госзакупок, умышленно раздробил предмет закупки. Как сообщают в прокуратуре, мужчина действовал в интересах одного из частных предприятий.

В дальнейшем начальник депо заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам. В результате этих действий Укрзализныце причинен материальный ущерб.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.