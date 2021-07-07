2,7 млн гривен убытков: Начальника локомотивного депо УЗ уведомили о подозрении

Начальник локомотивного депо Киев-Пассажирский уведомлен о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. По данным следствия, мужчина нанес Укрзализныце 2,7 млн гривен материального ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам досудебного расследования, в 2019 году в депо решался вопрос по ремонту и техническому обслуживанию тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.
Читайте также: Зеленский заявил, что Укрзализныця – банкрот и нужно искать частного инвестора
Начальник депо, знавший об общей стоимости работ, а также о процедуре проведения госзакупок, умышленно раздробил предмет закупки. Как сообщают в прокуратуре, мужчина действовал в интересах одного из частных предприятий.
В дальнейшем начальник депо заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам. В результате этих действий Укрзализныце причинен материальный ущерб.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – РезниковВчера, 15:55 - 807 25
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 3706 18
Солнечные электростанции обяжут установить на всех домах Берлина9 ч. назад - 1054 11
Bitcoin предрекли обвал на 80%Вчера, 10:46 - 3542 4
Эксперт объяснил, почему процентные ставки по депозитам продолжают снижатьсяВчера, 21:34 - 1002 3
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозитВчера, 16:08 - 5622
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схемеВчера, 15:17 - 3706 18
Проект стоимостью более 200 млн евро. В Украине могут разместить производство для известной мировой сетиВчера, 16:46 - 3023 1
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты5 ч. назад - 2106
Как физлицу воспользоваться льготой по уплате земельного налогаВчера, 20:02 - 1619
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетВчера, 10:19 - 249 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1147 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1715 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 812 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1528 1