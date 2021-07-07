Укрпочта запускает переводы для карт платежной системы Простір

Клиенты Укрпочты смогут делать переводы с карт национальной платежной системы Простір на сайте компании.

Об этом говорится на сайте почтового оператора.

Национальный почтовый оператор предлагает на такие переводы комиссию в 0,3% от суммы перевода + 5 грн (дополнительную комиссию может взимать банк-эмитент).

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Максимальная сумма перевода за одну транзакцию – 14 999 грн с учетом комиссии. Максимально за сутки можно провести до 5 транзакций на общую сумму 65 тыс. грн. Количество переводов за месяц с одной карты – 50 на общую сумму 150 тыс. грн.

Как перевести средства: чтобы сделать перевод, достаточно зайти на сайт Укрпочты, указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, номер карты получателя и сумму перевода.

Также на сайте Укрпочты можно произвести переводы с карт платежных систем Visa и MasterCard.