В Украине запускают мобильное приложение «е-Суд»

Государственная судебная администрация Украины (ГСА) завершает работы по разработке мобильного приложения Электронного суда «е-Суд».
Об этом сообщил заместитель председателя ГСА Сергей Чернуцкий на своей странице в Facebook.
«ГСА Украины при поддержке проекта ПРООН завершает работы по разработке мобильного приложения Электронного суда.
Сервис приложения „е-Суд“ будет адаптирован для работы в смартфонах и на других мобильных устройствах», — написал он.
Первая версия приложения в большей степени будет воспроизводить функционал веб-версии Электронного суда, за исключением возможности подачи документов в суд.
Мобильное приложение позволит:
Поначалу, чтобы воспользоваться мобильным приложением, необходимо будет предварительно зарегистрироваться в полной веб-версии Электронного суда.
«В последующих планах ГСА — реализовать возможность регистрации в Электронном суде с использованием мобильного приложения, а также возможность подачи документов в суд в электронном виде», — отметил Чернуцкий.
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