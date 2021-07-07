В Украине запускают мобильное приложение «е-Суд»

Государственная судебная администрация Украины (ГСА) завершает работы по разработке мобильного приложения Электронного суда «е-Суд».

Об этом сообщил заместитель председателя ГСА Сергей Чернуцкий на своей странице в Facebook.

«ГСА Украины при поддержке проекта ПРООН завершает работы по разработке мобильного приложения Электронного суда.

Сервис приложения „е-Суд“ будет адаптирован для работы в смартфонах и на других мобильных устройствах», — написал он.

Первая версия приложения в большей степени будет воспроизводить функционал веб-версии Электронного суда, за исключением возможности подачи документов в суд.

Мобильное приложение позволит:

получать информацию о новых поступлениях документов по судебным делам — судебных решений, повесток (уведомлений) о датах судебных заседаний, документов других сторон по делу и т. п;

иметь всегда «под рукой» в смартфоне информацию по всем судебным делам, в которых вы являетесь стороной по делу, с возможностью ознакомиться со всеми документами по делу в электронном виде;

управлять своими доверенностями на предоставление другим лицам доступа к своим делам и возможности от вашего имени подавать документы.

Поначалу, чтобы воспользоваться мобильным приложением, необходимо будет предварительно зарегистрироваться в полной веб-версии Электронного суда.

«В последующих планах ГСА — реализовать возможность регистрации в Электронном суде с использованием мобильного приложения, а также возможность подачи документов в суд в электронном виде», — отметил Чернуцкий.