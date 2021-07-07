В Украине вырос индекс инвестиционной привлекательности — Минэкономики

В Украине с начала года индекс инвестиционной привлекательности вырос с 2,4 до 2,84.
Такие результаты исследования были представлены Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), сообщает пресс-служба Минэкономики.
«С начала года индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос с 2,4 до 2,84», — говорится в сообщении.
Также исследование продемонстрировало существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, входящих в ЕБА, в частности 32% опрошенных считают, что инвестиционный климат улучшился за последние 6 месяцев.
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Отметим, что Европейская Бизнес Ассоциация проводит анализ инвестиционных настроений в Украине с 2008 года.
«Минэкономики заинтересовано в таком исследовании, поскольку вопросы улучшения инвестиционной привлекательности Украины и развитие институциональных механизмов защиты прав инвесторов является одним из ключевых приоритетов правительства и Украины», — отметил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.
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