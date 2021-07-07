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В Японии испытывают робота доставки FedEx (видео)

В Японии испытывают робота доставки FedEx (видео)

Roxo, робот для доставки, разработанный FedEx Express, на прошлой неделе впервые появился в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно – на улицах Токио.

Задуманный как логистическое решение последней мили для городских и пригородных районов, Roxo был разработан в сотрудничестве с DEKA Development & Research Corporation, научно-исследовательской компанией, которая также произвела Segway.

Робот использует установленную DEKA электрическую базу для колясок iBOT, способную преодолевать пересеченную местность, ступеньки и крутые склоны. Его датчики поддерживают 360-градусный осмотр окружающей среды и используют искусственный интеллект для выбора наиболее безопасного пути и образа действий. Благодаря высоте робота, его легко заметить пешеходам и участникам дорожного движения. Он также использует сигналы, которые четко указывают, куда он направляется.

Roxo разработан для передвижения по тротуарам и обочинам дорог, обеспечивая безопасную доставку небольших грузов к домам клиентов и на предприятиях, и все это – с нулевым выбросом СО2.

Оснащенный алгоритмами машинного обучения для обнаружения и обхода препятствий, прокладки безопасного пути, Roxo может следовать правилам дорожного движения и безопасности. Запатентованная технология делает его высокопроизводительным, позволяя ему перемещаться по грунтовым поверхностям, бордюрам и даже подниматься по крутым лестницам, обеспечивая доставку от двери до двери.

По материалам Build Portal
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