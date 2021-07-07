0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Франция наложила на Google штраф в размере 500 млн евро. Американская корпорация оштрафована за нарушение авторских прав.

Об этом сообщает агентство AFP.

Это не первый крупный штраф, наложенный на Google во Франции за последнее время. В июне антимонопольный комитет страны оштрафовал корпорацию на 220 млн евро за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.

Читайте также: Apple стала крупнейшим клиентом облачных хранилищ Google

Напомним, ранее ООО «Гугл» выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.