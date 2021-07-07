Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Франция наложила на Google штраф в размере 500 млн евро. Американская корпорация оштрафована за нарушение авторских прав.
Об этом сообщает агентство AFP.
Это не первый крупный штраф, наложенный на Google во Франции за последнее время. В июне антимонопольный комитет страны оштрафовал корпорацию на 220 млн евро за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.
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Напомним, ранее ООО «Гугл» выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.
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