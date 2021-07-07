Испания инвестирует более 4 млрд евро в производство электромобилей

Правительство Испании заявило, что инвестирует 4,3 млрд евро в производство электромобилей и аккумуляторов в рамках своей крупномасштабной национальной программы, которая финансируется в основном за счет средств Европейского Союза (ЕС), выделенных на восстановление после пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Педро Санчес сказал, что план правительства по стимулированию частных инвестиций в страну будет включать всю производственную цепочку, от добычи лития до производства аккумуляторных элементов и сборки электромобилей.

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«Для Испании важно отреагировать и предусмотреть эту трансформацию в автомобильном секторе Европы», – сказал он, добавив, что, по оценкам правительства, частный сектор может внести еще 15 млрд евро в эту инициативу.

После Германии Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе и восьмым по величине в мире.

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Санчес ожидает, что с новой инвестпрограммой, которая является частью пакета на 13 млрд евро для устойчивой мобильности, вклад этого сектора в испанскую экономику к 2030 году достигнет 15%, по сравнению с примерно 10% сейчас.

Программа также будет включать 1 миллиард евро на расширение инфраструктуры зарядки, добавил он.

В рамках программы ЕС Испания получит в 2026 году гранты на сумму около 70 млрд евро, чтобы помочь оживить европейскую экономику, которая сильно пострадала от кризиса.