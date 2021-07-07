«Мотор Сич» запускает новое производство: что будет производить

АО «Мотор Сич» начинает делать фюзеляжи для отечественных вертолетов взлетным весом 4,5 тонны.

«То есть это средний вертолет, но мы готовимся и к выпуску средневесного вертолета на 13 тонн, а потом будет и на 15 тонн. У нас в Украине собственная научная и производственная база», — рассказал руководитель «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев в интервью «Укринформ».

По его словам, рынок вертолетов в Украине практически отсутствует.

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«Мы работаем с авиационной администрацией, чтобы пересмотрели наши внутренние законы по малой авиации. За вертолетами стоят в очереди дельтапланы, мотодельтапланы, автожиры и это все делают в Украине. В Европе фестивали проводятся, и они как пчелы летают, и мы к этому придем обязательно. Было бы желание», — отметил Богуслаев.

Завод сейчас осуществляет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, и входит в состав Харьковского авиазавода.