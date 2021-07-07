Украина должна остаться транзитером газа несмотря на «Северный поток-2», — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник.
«Мы хотим достичь того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа даже если будет завершено строительство «Северного потока-2», — сказала Меркель.
Канцлер отметила, что со стороны Украины есть серьезные опасения относительно газопровода, и Германия воспринимает их серьезно.
По ее словам, этот вопрос будет обсужден на встрече с Зеленским, а также в контексте ее предстоящего визита в Вашингтон и предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.
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Зеленский подчеркнул, что с точки зрения Украины «Северный поток-2» является большой угрозой безопасности в регионе. Он считает, что вопрос газопровода следует рассматривать в «нормандском формате», однако, по словам Зеленского, он пока что не получил ответа от канцлера относительно такой инициативы.
Меркель со своей стороны отметила, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам «нормандского формата» и минских договоренностей, но, по ее словам, энергетические вопросы могут обсуждаться на нормандской встрече.
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